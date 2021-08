Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat a última hora del vespre d'aquest dissabte l'incendi que cremava a la zona trasnfroterera entre Portbou i Cervera i que ha afectat unes 48 hectàrees, segons els càlculs dels Agents Rurals. La major part, 37,5 hectàrees, són al municipi empordanès, mentre que la resta han cremat a Cervera de la Marenda (Rosselló).

El foc ha començat a tocar del coll dels Belitres, a la zona fronterera entre l'Estat espanyol i França, i se n'ha rebut l'avís a les 16.13 hores. Al vespre seguien treballant 24 dotacions terrestres i un mitjà aeri dels Bombers i més de 30 camions i quatre avionetes dels Bombers dels Pirineus Orientals. També s'han mobilitzat cinc vehicles de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

Les flames han avançat empeses per la tramuntana que bufa a la zona i han entrat a Portbou cremant muntanya avall fins arribar al mar, entre la platja del Pi i la Punta de l'Ocell. Els Bombers també han hagut de protegir una benzinera ubicada a la carretera, que s'ha salvat del foc. L'incendi ha obligat a tallar la carretera N-260 entre Colera i la frontera però no ha calgut evacuar ningú ni s'han registrat ferits.

L'alcalde de Portbou, Xavier Barranco, ha expplicat que la zona afectada "és pràcticament la mateixa que es va cremar en l'incendi del 2012" i ha tornat a reclamar "la milora de la carretera N-260" per evitar que es repeteixi el succés dramàtic d'aleshores quan hi va haver dues persones mortes mentre fugien de les flames, després d'haver quedat atrapades quan circulaven per aquesta zona.