A la demarcació de Girona, hi ha hagut 18 víctimes mortals fins al 31 de juliol, el mateix nombre que el 2019. Els accidents mortals s’han concentrat sobretot a les comarques de la Selva (5), el Gironès (5) i l’Alt Empordà (3). Aquest mes de juliol, Girona ha estat la demacració que ha tingut més morts a la xarxa viària, amb un total de 6 víctimes mortals, i ha esdevingut el mes mortífer d’aquest 2021 en aquest territori. Pel que fa a col·lectius vulnerables, han mort 4 motoristes, 1 ciclista i 3 vianants.

D'altra banda, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que aquest 2021, fins al 31 de juliol, han mort 75 persones en 71 accidents de trànsit a les carreteres catalanes. Durant el mateix període del 2019 van perdre la vida 101 persones en 95 sinistres mortals en zona interurbana. Les dades d’enguany respecte al 2019 suposen un descens del 25,7% en el nombre de víctimes mortals. Convé recordar que es pren com a referència per a la comparativa l’any 2019, atès que el 2020 va ser un període atípic en el trànsit i la sinistralitat arran de les restriccions decretades per frenar la pandèmia, i a més, aquest 2021 els indicadors de mobilitat ja s’han recuperat.

Gairebé el 45% de les 75 víctimes mortals registrades en aquests primers set mesos de l’any pertanyen a col·lectius vulnerables, concretament: 24 motoristes, 7 vianants i 2 ciclistes. Tanmateix, cal destacar que aquest mes de juliol s’ha frenat l’accidentalitat mortal de les motocicletes, atès que s’ha registrat un únic motorista mort a les carreteres catalanes, en contraposició al mes de juny que van perdre la vida 8 motoristes i va ser el mes més mortífer de l’any per aquest col·lectiu.

Tot i això, el Servei Català de Trànsit continua demanant per aquest estiu que no s’abaixi la guàrdia i més percepció del risc i consciència de la pròpia fragilitat als motoristes, ciclistes i vianants, així com respecte i col·laboració a la resta d’usuaris per reduir les víctimes a les carreteres. Des de Trànsit també s’apel·la també a la responsabilitat compartida i a la necessitat d’una convivència respectuosa a la xarxa viària per reduir la sinistralitat d’aquests col·lectius.

A partir del mes de maig d’enguany, coincidint amb la fi de l’estat de l’alarma i la recuperació de la mobilitat a valors similars a la situació de prepandèmia, la sinistralitat havia anat augmentat molt, amb 17 morts el mes de maig i 18 més el mes de juny, i tot i que aquest mes de juliol, amb 13 morts, s’ha trencat aquesta tendència, aquests tres mesos sumen el 64% del total de víctimes d’aquest 2021. El mes de juliol de 2019 van morir a les carreteres catalanes 19 persones.