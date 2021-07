La Policia Nacional ha desmantellat tres xarxes dedicades a regularitzar ciutadans estrangers a través de parelles de fet fraudulentes a les comarques gironines. La UCRIF, unitat dedicada a delictes relacionats amb el tràfic d'éssers humans, la immigració il·legal i la falsedat documental, va obrir tres investigacions perquè sospitava que s'havien aportat documents falsos a l'administració amb la finalitat d'aconseguir permisos de residència o de feina. La investigació va posar el focus en 63 ciutadans que havien tramitat sol·licituds a la demarcació. L'operatiu s'ha saldat amb deu detinguts i set investigats per delictes de falsedat documental i afavoriment a la immigració il·legal.

Segons informa la Policia Nacional en un comunicat, la investigació va arrancar després de rebre denúncies interposades per perjudicats, informes de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social i informació de la subdelegació del govern espanyol i d'altres cossos policials de les comarques gironines.

Els 'modus operandi' era el següent: un estranger que no tenia permís de residència al país, ja fos directament o a través d'un tercer, contactava amb una persona de nacionalitat espanyola. Aquest contacte buscava constituir una parella de fet fictícia amb l'objectiu d'aconseguir la concessió de l'autorització de residència.

En tots els casos investigats, s'emmascarava la situació econòmica dels estrangers a través de contractes de feina d'empreses falses on no hi feien cap activitat laboral. Prèviament a registrar-se com a parella estable al registre del serveis territorials de Justícia, la suposada parella s'empadronava en un domicili comú per fingir que convivien. Aleshores, aportaven els documents requerits a la subdelegació del govern espanyol i sol·licitaven l'autorització de residència de familiar comunitari. Les investigacions han permès desmantellar tres trames que operaven a la demarcació. Els agents van detenir i prendre declaració als implicats com a suposats autors de delictes de falsedat documental i afavoriment a la immigració il·legal.