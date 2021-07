Els Bombers han donat per extingit aquest dimecres al matí l'incendi de Ventalló. El foc va començar dissabte a dos quarts de sis de la tarda i es va estendre ràpidament i de forma violenta empès per la tramuntana. La feina dels Bombers, ajudats per les ADF, els pagesos amb els seus tractors i la millora de la climatologia van permetre aturar el foc, que es va donar per estabilitzat diumenge i per controlat aquest dilluns al matí. Segons informen els Bombers, un cop enllestides les tasques d'inspecció i revisió de la zona, està extingit. Els Agents Rurals continuen investigant-ne les causes i podria ser intencionat.

Els Agents Rurals segueixen investigant les causes de l'incendi. Entre les hipòtesis que tenen damunt la taula hi ha que el foc va ser intencionat, però de moment aquest extrem no s'ha pogut confirmar.

Segons el balanç definitiu dels Agents Rurals, l'incendi ha afectat una superfície total de 34,44 hectàrees: 18,59 corresponen a terreny forestal, 15,41 a terreny agrícola i 0,23 a sòl urbà. El foc ha cremat 12,74 hectàrees del municipi de Ventalló i 21,58 del de Vilopriu.

També està en vies d'extinció l'incendi del Montgrí, que va començar dijous a la tarda. Els Bombers el van poder estabilitzar divendres a la nit i donar-lo per controlat diumenge. El foc va cremar 91 hectàrees de terreny forestal. La zona afectada està al terme municipal de Torroella de Montgrí i forma part del parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.