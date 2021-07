L'alcaldessa de Ventalló, Mei Costa, ha anunciat que el consistori tenia previst netejar la zona on es va originar l'incendi. Costa ha recordat que aquesta primavera el municipi va entrar a les ADF de Puig Sagalà i a partir d'aquí van començar a estudiar «quines zones requerien més manteniment». Una d'elles és la zona on aquest dissabte al vespre van originar-se les flames. Per altra banda, l'alcaldessa ha recordat que les muntanyes del municipi i de tot el territori estan «molt seques». Segons l'alcaldessa, a Ventalló només han caigut 20 litres al mes d'abril i la resta han estat pluges poc importants. Aquesta escassetat de pluja se suma a la dèbil situació de precipitacions de la tardor.

Aquesta primavera el municipi de Ventalló va entrar dins de l'ADF de Puig Sagalà. Ho va fer després d'anys de tràmits i gestions per aconseguir que un 30% dels titulars de finques forestals signessin el seu consentiment per afegir-s'hi. Una vegada es va formalitzar la incorporació de Ventalló en aquesta ADF, l'alcaldessa del municipi, Mei Costa, ha explicat que es van posar a estudiar quines zones requerien més manteniment.

Una de les zones prioritàries a l'hora d'actuar era precisament on es va originar l'incendi aquest dissabte. Segons Costa, s'havia detectat que calia fer-hi «tasques de neteja i d'obrir camins» per al pas de vehicles d'emergència.

El consistori havia de presentar el pla de neteja a la Generalitat i a partir d'aquí esperar per rebre una subvenció. Segons l'alcaldessa, les tasques de neteja les haurien fet un grup de voluntaris amb la seva pròpia maquinària durant tres dissabtes. La feina havia d'estar supervisada per un bomber jubilat i una tècnica forestal.De tota manera, l'alcaldessa ha recordat que fa pocs mesos ja es va fer un projecte de reobertura d'alguns camins forestals per a vehicles d'emergències.

Mei Costa creu que això ha facilitat la tasca dels Bombers durant l'extinció de l'incendi de Ventalló.

Temporada seca a Ventalló

L'alcaldessa de Ventalló, Mei Costa, ha detallat que el municipi viu una temporada de sequera molt important. De fet, en tot el que portem del 2021 només han caigut 20 litres de pluja. L'alcaldessa ha recordat que va ser un dia del mes d'abril que va ploure. La resta d'any, algun dia ha plogut però no suficientment com per humitejar la terra. Per això, Costa creu que «les muntanyes tenen una sequedat important».

L'alcaldessa ha recordat que aquesta sequera, conjuntament al vent que habitualment bufa a l'Empordà i les altes temperatures que es registren aquests dies «la combustió és espontània». De tota manera, Costa ha dit que el municipi de Ventalló portava "anys" que estava tranquil en referència als incendis forestals. Si bé és cert que s'han produït alguns focs a la zona, pocs han afectat al terme municipal.