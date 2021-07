El Departament d'Interior ha demanat a la ciutadania «minimitzar al màxim» les activitats al medi natural aquest diumenge per no comprometre els efectius dels Bombers que estan treballant en els incendis que hi ha actius a Catalunya, especialment el de la Conca de Barberà i l'Anoia, ja que el de Ventalló ja està estabilitzat. L'inspector en cap dels Bombers, David Borrell, ha remarcat que el cos està en situació de molt d'estrès en aquests moments: «No ens podríem permetre el luxe de tenir un altre incendi». El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha reclamat "molta prudència" perquè no calgui fer servir efectius dels Bombers de la Generalitat en qualsevol altre incident que es pugui general.

Per exemple, Elena ha recordat que els efectius de rescat també estan treballant en els focs i que, per tant, «no és el dia per a fer cap activitat d'aquesta mena» que pugui requerir alguna intervenció dels Bombers.