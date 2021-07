Els Bombers han donat per controlat l'incendi del massís del Montgrí que crema des de dijous passat. El foc ha calcinat 91 hectàrees de massa forestal i fins aquest diumenge no s'ha pogut controlar. El sostsinspector dels Bombers, Antoni Valdepeñas, explica que confien en poder controlar també el foc de Ventalló aquest diumenge, ja que encara queden punts calents que obliguen als Bombers a estar atents. El foc, que va començar en una zona forestal oberta, s'ha estabilitzat aquest mateix matí i, si tot va bé, es podrà controlar aquest vespre mateix. «Som optimistes, però hem d'estar alerta perquè hi ha focus secundaris que ens poden complicar», ha assenyalat Valdepeñas. També s'ha reobert la Gi-623 que encara estava tallada.