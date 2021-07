Protecció Civil Port de la Selva va haver de fer front a un dissabte intens de feina després de rebre diversos avisos importants. El sistema de protecció del municipi els va anar exposant al seu compte de Twitter.

Precisament a Twitter, Protecció Civil va avisar, aviat al matí, que a causa de l'alt ric d'incendi els accessos al Parc Natural del Cap de Creus estarien tancats per a vianants, vehicles i ciclistes.

Tanmateix, i tot haver advertit la població, el sistema de protecció de Port de la Selva va informar que desenes de persones s'havien desplaçat fins al Cap de Creus per tal de poder-hi entrar.

A les cinc de la tarda, Protecció Civil va col·laborar amb els Agents Rurals i els Bombers per aturar una petita columna de fum de restes que van revifar amb la tramuntana de l'incendi forestal que hi va haver la setmana passada a Port de la Selva, concretament a la Vall de Santa Creu.

Poc abans de les sis de la tarda, concretament a les 17.40 h, van rebre l'avís d'una noia ferida al peu en una zona de difícil accés a la cala de Cap de Vol. Una llanxa L50 de Protecció Civil la va evacuar i va ser atesa per una ambulància del SEM.

A dos quarts de set de la tarda, la mateixa llanxa del sistema de protecció va fer de reforç a Salvament Marítim per tal de poder ajudar una embarcació a la deriva a la zona de Les Clisques, que era conduïda per un sol tripulant de 83 anys. L'home va ser evacuat i traslladat al Club nàutic Port de la Selva. Després, Salvament Marítim va remolcar l'embarcació fins a port.

A les 20.10 h, Protecció Civil va rebre l'avís d'una dona inconscient al Club Nàutic. S'hi van desplaçar juntament amb la guàrdia municipal. La dona havia caigut, però no va perdre el coneixement. Quan hi van arribar, es trobava bé. No va requerir transport amb ambulància.

Finalment, a tres quarts de nou del vespre, el sistema de protecció de Port de la Selva va rebre un darrer avís per una embarcació a la deriva a causa del trencament del màstil a Cala Tamariua. Salvament Marítim es va activar per recatar el tripulant, mentre que l'embarcació va ser traslladada al port de Port de la Selva.