El conductor d'un turisme ha mort aquesta tarda en un accident de trànsit a l'N-II a Vilademuls, concretament al punt quilomètric 733,7. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 14:27 h.

Per causes que encara es desconeixen, i que s'estan investigant, un vehicle que anava circulant per la N-II en direcció contrària ha xocat contra un altre vehicle, fet que ha provocat la mort del conductor del turisme que anava en contra direcció. L'altre conductor ha resultat ferit, però menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta, a Girona.

Quant a la incidència viària, s'ha tallat la via en sentit Girona.

A causa de l'accident, cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al lloc dels fets.

Amb aquesta víctima, ja són 73 les persones que han mort en accident de trànsit aquest anys a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.