Un total de 57 dotacions continuen treballant en l'extinció de l'incendi al massís de Montgrí, a Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Durant la matinada els bombers han tancat gairebé tot el perímetre, a excepció d'una zona entre dues cingleres, amb un barranc inaccessible per terra, a la zona del flanc esquerre. Aquesta zona té molta rocalla i poca vegetació. Els Bombers han assegurat que el foc evoluciona "favorablement", gràcies a la baixada de temperatura i l'augment nocturn de la humitat relativa. Els mitjans aeris s'han de reincorporar durant el matí. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya Infocat.

El foc ha saltat una pista forestal i avança cap al Còrrec de Coma Llobera. El flanc esquerre avançava lentament cap al Puig de Carroig, una zona amb molta menys vegetació forestal. Fins al moment hauria cremat unes 100 hectàrees. Com a mesura preventiva, els Bombers han recomanat l’evacuació d’una casa de colònies. El foc era molt lluny de la casa i no s’hi apropava, però s’ha decidit estalviar el neguit tant als menors com a les seves famílies. Uns autocars han recollit 135 nens i 15 monitors, i els han dut sans i estalvis fins a Torroella de Montgrí.

Segons informa el Cos d'Agents Rurals, s'estableix el nivell 3 del pla Alfa a més d'un centenar de municipis i el nivell 2 a gran part del conjunt del territori. Així mateix, es restringeix l'accés als massissos de l'Albera, Montgrí, Cap de Creus, Montserrat, Cadiretes, Gavarres i Baronia de Rialb, com ja s'havia informat prèviament.

A la tarda d'ahir dijous es va activar un vehicle d'avituallament de Creu Roja per donar suport a l'operatiu i aquesta nit s'ha establert el Centre de Comandament Avançat al municipi de Torroella de Montgrí.

Els Bombers han recordat que val evitar apropar-se i desplaçar-se per la zona de l'incendi per no dificultar les tasques dels serveis d'emergència. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT s’està en contacte amb els municipis de la zona per si cal fer alguna evacuació preventiva.

