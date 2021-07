Els Bombers confien estabilitzar l'incendi que crema des de fa prop de 20 hores al massís del Montgrí aquest divendres a la tarda. El cap de l'operatiu, Antonio Valdepeñas, ha explicat que el problema principal es concentra al flanc dret on han hagut algunes revifades pel vent de Garbí que bufa en aquesta zona del Baix Empordà. A més, en aquesta part de l'incendi hi ha una àmplia zona arbrada que ha donat algun ensurt als Bombers. Valdepeñas, ha advertit que hi ha focus secundaris a centenars de metres del perímetre i, per això, demana que "ningú s'hi acosti", tenint en compte que es tracta d'una zona molt turística. D'altra banda, els Agents Rurals, han aclarit que, de moment, no treballen amb cap hipòtesi sobre les causes del foc.

El fort vent, la baixa humitat i la calor que fa aquest divendres al Baix Empordà ha impedit estabilitzar l'incendi forestal que des de fa gairebé 20 hores crema al massís del Montgrí. Malgrat que els Bombers el tenen encerclat, els cops de vent e component sud han generat focus secundaris que preocupen als Bombers. I és que en algun cas les flames han arribat a saltar prop de 400 metres, per això, el cap de l'operatiu, Antonio Valdepeñas, ha demanat "que ningú s'acosti" al voltant del perímetre del foc. Cal tenir en compte que es tracta d'una zona molt turística amb corriols, pistes i camins per on passen moltes bicicletes i vianants. La preocupació principal dels Bombers és el flanc dret de l'incendi que afecta una àrea amb molt d'arbrat, fet que pot provocar que el perímetre s'obri i avanci.

Valdepeñas ha explicat que la nit ha estat "difícil" però que han aconseguit tirar 300 mànegues d'aigua, que han deixat un perímetre de sis quilòmetres de línia. Això ha permès encerclar l'incendi que, de moment, ha cremat 91 hectàrees de massa forestal. El cap de l'operatiu dona per fet que el vent de sud que bufarà fins al vespre "complicarà" les tasques d'extinció. Si el flanc dret és el que més preocupa per la quantitat d'arbres que hi ha, al de l'esquerra és l'orografia el que dificulta la feina dels Bombers. Es tracta d'una zona amb cingleres importants, que en molts casos impedeix l'arribada dels camions a lloc. Els Agents Rurals, sense cap hipòtesiEl cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi Dalmases, ha detallat que el cos encara no treballa amb cap hipòtesi sobre l'origen de les flames. Dalmases ha detallat que han desplegat "totes les unitats" per analitzar les dades corresponents. De fet, al llarg del matí, els Agents Rurals també han estat sobrevolant la zona amb les unitats de drons.

El que queda clar, però, és que l'incendi s'ha originat en una zona on hi ha una línia elèctrica. Malgrat tot, Dalmases s'ha desmarcat que això, per si sol, pugui ser una hipòtesi. "Hi ha una línia elèctrica, igual que hi ha un camí, igual que hi ha un quadre d'indicacions", ha afegit el cap dels Agents Rurals. Ignasi Dalmases ha avançat que confia tenir els primers resultats de les investigacions "els propers dies".

No poden tornar a la casa de colònies

En relació als 135 nens que es van desallotjar aquest dijous d'una casa de la casa de colònies Torre Ferrana de Torroella amb els seus quinze monitors, finalment hauran d'esperar per tornar-hi, malgrat que inicialment estava previst que ho fessin al migdia. En aquest sentit, els Bombers han preferit esperar a una nova avaluació de l'incendi per determinar si poden tornar o no. La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha explicat que els joves han estat reallotjats a una altra casa de colònies de la mateixa empresa.