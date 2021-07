Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment aquest dimecres, 21 de juliol, un home de 41 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Roses, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol i fer maniobres temeràries al volant.

Al voltant de les 2 hores de la matinada, a la carretera C-260 al punt quilomètric 42 al municipi de Roses, els mossos la comissaria de Roses van detectar un vehicle que els avançava a gran velocitat. De seguida, la patrulla va indicar al vehicle que s'aturés, perquè estava cometent infraccions de trànsit. Seguidament els agents van activar els senyals lluminosos i acústics per cridar l'atenció del conductor, però ell va fer-ne cas omís. Fins al punt que en la fugida va passar en línia recta per una rotonda cremant roda, a causa de la gran velocitat que duia. Finalment, els Mossos d'Esquadra, a uns 300 metres, el van poder aturar.

Els agents van percebre que el conductor presentava clars símptomes de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques i van requerir una dotació de trànsit per fer-li la prova d’alcoholèmia. L’home va donar una taxa positiva d’1,03 mg d’alcohol per litre d’aire expirat, quatre vegades superior al nivell permès, que és de 0,25. El conductor, va quedar denunciat penalment.

Per això, la Policia de la Generalitat va obrir diligències penals al conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària i van citar-lo per tal que es presenti a declarar sobre els fets, al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.