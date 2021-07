Els Agents Rurals denuncien un grup de persones el vespre d'aquest diumenge per fer foc a terra, al terme municipal de Capmany.

La patrulla estava fent tasques de vigilància al Paratge Natural de l'Albera, zona on hi ha actiu el màxim nivell d'alerta per risc d'incendi (nivell 3 del Pla Alfa).