Protecció Civil ha desactivat la fase d'alerta del pla d'emergències per incendis forestals, l'Infocat, per l'evolució favorable del foc a Llançà, Port de la Selva i Selva de Mar. El pla torna a estar ara en situació de prealerta pel perill d'incendi elevat a 14 comarques. Per això, Protecció Civil demana a la ciutadania mantenir la prudència en les activitats per evitar el risc d’incendi forestal i, especialment, evitar llençar qualsevol burilla des d'un vehicle, encara que sembli apagada. D'acord amb el risc d'incendi, el Cos d'Agents Rurals ha informat que continuen el tancament d'accessos al Parc Natural del Cap de Creus i al Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera a l'Alt Empordà.

El Servei Català de Trànsit informa que la carretera GI-612 (pk 3) estarà tallada fins les 17h i la GIP-6041 (0-0,5 a Vilajuïga) i la GIV-6121 (pk 0-0,5 a Port de la Selva) continuen tallades i sense previsió.