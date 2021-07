Els Bombers han rebaixat el nivell d'alerta després de la millora de condicions que hi ha hagut en l'incendi de Llançà. En concret, ha passat de nivell «siscom 4» - molt alt- a «siscom 3» -alt-. El cap operatiu dels Bombers, Santi Lleonart, ha explicat que això no significa una reducció «significativa» dels efectius, però sí de la línia de comandament. Lleonart assenyala que es tracta del nivell d'alerta «habitual» que tenen els Bombers. «És el que tenim el 95% dels cops», ha assenyalat. A Lleonart l'ha acompanyat el cap del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF), Marc Castellnou, que ha advertit que tenim un estiu «complicat» i més tenint en compte que els propers dies s'esperen temperatures altes i humitats baixes.

Les expectatives de cara a la passada nit eren «optimistes», si bé Lleonart explica que cal ser «molt curosos», especialment perquè hi ha illes verdes en zones cremades que poden provocar que revifi el foc. Tot i això, el nivell d'alerta s'ha rebaixat, després que a mitja tarda s'anunciés que s'havia estabilitzat el 60% del foc.Els efectius d'extinció desplaçats sobre terreny (entre 75 i 90 de terrestres des del matí i quinze d'aeris) han aconseguit al llarg del dia que el perímetre no progressés i es cremés més superfície. «No però sense dificultats», ha puntualitzat Lleonart. De cara a la nit, s'hi han quedat una vuitantena de dotacions.

El cap d'intervenció subratlla que, malgrat no es vegi flama, l'incendi continua actiu, perquè genera «moltes represes». Sobretot, a la zona del cap. «Som moderadament optimistes, però encara molt cauts; encarem la nit amb una certa alegria, però molt atents, perquè no podem perdre de vista que en qualsevol moment hi hagi una represa», ha especificat Sant Lleonart.

A hores d'ara, els Bombers han aconseguit estabilitzar entre el 60% i el 70% de l'incendi. Això sí, aquesta estabilització és «molt precària», perquè dins la zona calcinada també hi ha moltes àrees mal cremades. Sigui com sigui, l'avenç de les tasques d'extinció sí que permetrà aixecar el gruix dels desallotjaments.

Serà a partir de la mitjanit, quan s'obrirà del tot al trànsit la carretera GI-612, entre El Port de la Selva i Llançà. Segons ha concretat Lleonart, podran tornar a casa els veïns de les urbanitzacions Santa Isabel, Beleser, Perabeua i de la zona de La Mora i Les Mores. També els del càmping Port de la Vall, la majoria dels quals han passat la nit al poliesportiu. A la pràctica, segons ha concretat el director territorial d'Interior, Albert Ballesta, són «la immensa majoria» dels desallotjats.

De totes maneres, els veïns de la Selva de Mar han de continuar confinats. I també es mantenen les restriccions i evacuacions a la Vall de la Santa Creu, Sant Pere de Rodes i Masferrer del Port de la Selva. «Aquí no s'hi permetrà l'accés», ha subratllat el cap d'intervenció dels Bombers.

Un estiu complicat

El cap del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF), Marc Castellnou, reconeix que l'estiu «s'està complicant» perquè es els incendis han passat de desenes d'hectàrees a centenars, com és el cas de Castellví de Rosanes i ara el de Llançà. Segons els càlculs dels Agents Rurals, el de Llançà n'ha cremat 415,61. A més, les condicions que s'esperen de cara als propers dies no són massa bones, ja que continuarà fent calor i la humitat serà baixa. Per això, tant Castellnou com Lleonart aprofiten per demanar «prudència» a la ciutadania. El cap dels GRAF recorda que hi ha hagut incendis de forma «general» i especialment en les zones de risc. «Si seguim en aquesta progressió ens n'anem a un estiu de campanya intensa», ha conclòs.