Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi forestal de Llançà, que ha cremat unes 415 hectàrees, la majoria al Parc Natural del Cap de Creus. Tot i que el foc encara pot fer revifalles, els Bombers són optimistes. Per aconseguir l'estabilització han calgut 12 quilòmetres de línies d'aigua i s'ha fet foc tècnic a dos quilòmetres. Hi ha 55 dotacions terrestres treballant-hi encara i els mitjans aeris s'han reduït. Continuen evacuats els veïns de les urbanitzacions de Masferrer i de Sant Pere de Rodes. També cal que segueixin confinats els de la Selva de Mar. Al migdia es reavaluarà la situació.

La nit ha estat tranquil·la i el vent ha donat treva als Bombers, cosa que els ha permès treballar en zones que podien generar revifalles. «Només hem tingut una punta de vent intens a les cinc de la matinada, que ha durat entre un quart d'hora i vint minuts, i que ens ha posat en alerta algun sector», ha explicat el cap d'Intervenció del cos, Santi Lleonart.

Durant la matinada, els Bombers han aconseguit perimetrar amb línia d'aigua tot el perímetre de l'incendi, d'unes 415 hectàrees. «Això ens permet accedir ràpidament a qualsevol represa i fa que el puguem donar per estabilitzat», ha concretat Lleonart. «És un motiu d'alegria, però amb contenció», ha afegit. Per fer-se'n una idea del què han suposat les tasques d'extinció, s'han tirat 12 quilòmetres de línies d'aigua i els GRAF també han fet foc tècnic al llarg de 2 quilòmetres.

Els Bombers tenen desplegades a hores d'ara 55 dotacions terrestres -155 efectius- i dos mitjans aeris. Tenen també dos avions i un helicòpter a la base d'Empuriabrava, per si calgués activar reforços. Davant la situació favorable de l'incendi, han començat a replegar comandaments i també a reduir el centre que han muntat al parc de Bombers de Llançà.

Santi Lleonart diu que, si es mantenen les condicions actuals, la previsió és situar-se en un escenari «molt més favorable» a última hora del dia. Cosa que permetrà reduir més efectius i evolucionar cap a una fase de control. «De moment, però, encara som lluny d'aquest escenari», ha dit el cap d'Intervenció.

La Selva de Mar, confinada

De moment, però, encara es mantenen les restriccions que hi havia vigents ahir a la nit. És a dir, estan evacuades la Vall de la Santa Creu, el monestir de Sant Pere de Rodes i Masferrer. A més, els veïns de la Selva de Mar han de mantenir-se confinats a les seves cases.

«Apostem per la seguretat abans que la temeritat», ha concretat Lleonart. «El vent segueix bufant i el perímetre és tan inestable que ens pot generar una possible represa; esperarem a fer una propera reavaluació per decidir sobre les restriccions», ha explicat el cap d'Intervenció.

La delegada del Govern, Laia Cañigueral, ha demanat als qui encara continuen evacuats o confinats que tinguin «paciència». «Sabem que hi ha gent que porta més de 24 hores fora de casa, però és important que facilitem la feina dels cossos d'emergència», ha concretat.

La delegada també ha dit que al migdia es reavaluarà la situació per «mirar de facilitar el retorn» dels desallotjats. Laia Cañigueral també ha fet una crida a la ciutadania perquè tingui «precaució», i més tenint en compte que ahir es va viure un altre «ensurt» a Vilafant.

«Vam patir a les 3 de la matinada»

L'alcalde de la Selva de Mar, Joan Maria Roig, diu que a hores d'ara els veïns ja estan tranquils, tot i no poder sortir de casa. «Vam patir ahir cap a les tres de la matinada, quan vèiem que les flames anaven baixant i s'acostaven; van arribar a 300 metres», concreta Roig.

L'alcalde calcula que hi deu haver unes 400 persones confinades a casa, comptant la població estable –unes 200- i l'estacional. També hi va haver algunes cases, entre cinc o sis, que si que es van haver de desallotjar (les més properes al foc).

«Però ahir al matí, cap a les onze, quan vam veure que no hi havia flama, ja ens vam asserenar més», diu Joan Maria Roig. Això sí, l'incendi ha deixat la Selva de Mar sense telèfon, i l'alcalde admet que això ha suposat «un problema afegit», perquè «la majoria de telèfons no funcionen i això és tot un enrenou».

Roig explica que l'incendi ha cremat una quarta part del poble (entre 40 i 50 hectàrees). «És la que dona a la Vall de la Santa Creu, per on entra sempre el foc», diu l'alcalde. «Ara esperem a veure quan ens deixen sortir; esperem que sigui al migdia o a la tarda», ha afegit. Concreta que, tot i que al poble no hi hagi botigues, entre tots s'han ajudat per autoabastir-se i que des d'El Port de la Selva també els han donat un cop de mà.

Les franges de protecció, efectives

L'alcalde d'El Port de la Selva, més alleugerit, ha volgut posar en valor què suposa tenir franges de protecció. Explica que tot i que hi ha gent que no entén haver de pagar entre 15 i 40 euros, l'Ajuntament ha fet «una aposta» que s'ha demostrat efectiva. Perquè les franges han servit de «molta ajuda» als Bombers a l'hora d'atacar l'incendi.

Com a exemple, posa la zona de la Vall de la Santa Creu, on les franges perimetrals van permetre als Bombers atacar el foc i poder redistribuir efectius cap a altres zones on les flames eren vives. Per últim, Josep Maria Cervera diu que els veïns ara ja estan «més tranquils» després que s'hagi reobert la GI-612, la que connecta el poble amb Llançà.