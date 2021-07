Els Bombers concentren els esforços en dos «punts crítics» mal cremats de l'incendi de Llançà i si la situació no es torça confien poder controlar-lo al vespre. Les zones on es treballa per evitar revifalles que puguin saltar la carena, i fer que el foc es pugui estendre més dins el Cap de Creus, són el cap de l'incendi i el descendent que baixa cap a la Selva de Mar. Això fa que els evacuats de la Vall de la Santa Creu no puguin tornar a casa encara. Sí que es permet moure's als qui viuen a la Selva de Mar. «La circulació està oberta, però recomanem que no s'hi vagi», diu el cap operatiu dels Bombers, l'inspector Ferran Garcia. El foc ha calcinat 415 hectàrees, la gran majoria dins el parc natural (en concret, 402).

A la porta del parc de Bombers de Llançà, aquest matí hi ha aparegut una pancarta: «Gràcies per la vostra lluita». És el reflex de les hores i hores que porten els efectius d'extinció treballant en l'incendi que afecta part del Cap de Creus.Tot i que ja s'hagi donat per estabilitzat aquest matí, el cap operatiu explica que no poden abaixar la guàrdia.

A hores d'ara, els Bombers mantenen les 55 dotacions terrestres i els mitjans aeris, perquè s'estan concentrant en «dos punts crítics» de l'incendi. Dues zones mal cremades que, si revifen, poden estendre el foc per damunt de la carena i afectar encara més el parc natural.El primer és a la zona del cap de l'incendi, on hi ha dos torrents que pugen cap al monestir. El segon, és al focus secundari que es va generar. En concret, al seu flanc dret, que baixa en descendent cap a la Selva de Mar.

«Vam treballar-hi molt ahir amb línies d'aigua, però qualsevol part que hagi quedat latent i s'encengui faria remuntar les flames», explica l'inspector Ferran Garcia.Els Bombers asseguren que les properes hores seran clau per atacar aquests dos punts. La meteorologia preveu que aquesta tarda hi hagi petites pujades de tramuntana –«que ens van molt malament» admet Garcia- tot i que demà al migdia el vent hauria d'amainar. Això fa que es mantingui l'evacuació a la Vall de la Santa Creu (on sobretot, hi ha masos).

Sí que es permet als veïns de la Selva de Mar –fins ara, confinats a casa- que es moguin. «Hem decidit obrir la circulació per si es necessita anar a El Port de la Selva; els veïns hi poden accedir, però recomanem a la gent que no hi vagi», explica Garcia. «En aquests moments, per la carretera no haurien de circular camions de Bombers, però estem a veure-les venir», precisa, en referència a possibles revifades. «La gent ja vindrà quan toqui», hi afegeix, demanant que no s'apropin a la zona per veure el que ha cremat l'incendi.

L'objectiu, a la tarda-vespre

L'objectiu dels Bombers és que aquesta tarda-vespre el foc es pugui donar per controlat si no hi ha sorpreses. «Pinta molt bé, però això en el nostre món no vol dir res; estem fent el seguiment igual», concreta el cap operatiu de l'incendi de Llançà.Garcia admet que, de fet, hi ha alguns llocs on ja potser comencen a treure mànegues. Se n'han estès fins a dotze quilòmetres arreu del perímetre de l'incendi, que és «una bestiesa», diu Ferran Garcia. «Però hi ha punts, com el flanc dret de la part de la cua, que està molt bé i no ha fet cap represa des d'ahir; per això en les properes hores potser desmuntem les línies d'aigua, perquè hi ha necessitat de mànegues a la resta de Catalunya», subratlla.

Per últim, el cap d'operació ha volgut agrair la feina que han fet els municipis i les urbanitzacions amb les franges de protecció. «Han fet un topall espectacular», explica. «Són una assegurança, perquè el foc de cop i volta se'ns amorrava a les cases, i les franges han fet que patíssim poquíssim perquè hi arribés», diu. «Per això, demanem a la gent que viu en terres de vent i foc, que hi inverteixi», ha conclòs.

La delegada del Govern, Laia Cañigueral, ha agraït la feina de tots els cossos d'extinció, dels voluntaris i dels alcaldes. També ha demanat a la gent que continua evacuada que tingui «una mica més de paciència», perquè precisament, les properes hores són vitals per determinar que puguin tornar a casa en breu.L'incendi del Cap de Creus ha calcinat un perímetre de 415 hectàrees. D'aquestes, la majoria són dins el parc Natural del Cap de Creus (en concret, 402). Sobretot, s'ha cremat matollar (377 hectàrees), a més de zona arbrada (18,5), a més de pastures (10) i conreus (1) entre d'altres.

La barraca, cremada

En Roger Jacques és un ciutadà francès que viu a la zona. Té una barraca al mig d'una de les cares de la muntanya que va quedar afectada per l'incendi. Aquest diumenge s'ha acostat a veure com havia quedat i explica que, malgrat que l'exterior estava completament cremat, a dins no ha hi havia res afectat. «Per sort tinc totes les meves coses bé, però a fora tot cremat», assenyala.

Jaques explica que fa 25 anys que va comprar la barraca i lamenta que aquesta és la tercera vegada que es crema aquesta zona del Cap de Creus. En aquest sentit, el veí desconfia que hagi estat una burilla i espera que la investigació resolgui qui ha estat el responsable. En Roger ha estat un dels veïns que ha pogut accedir a la seva propietat després que es reobrissin els accessos que havien quedat tallats.