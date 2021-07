El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha visitat aquest migdia l’Alt Empordà per seguir les tasques d’extinció de l’incendi que afecta Llançà i Port de la Selva, i estar al costat dels alcaldes i dels veïns i veïnes. L’arribada del vicepresident al Centre de Control situat al Parc de Bombers de Llançà ha estat aproximadament a les 12.30 hores.

En una roda de premsa des del Centre de Control de l'incendi a Llançà, el vicepresident ha remarcat que l'actual és un «moment important de la temporada d'incendis» i que ara mateix no es poden permetre «incendis simultanis». Actualment, hi ha 13 comarques en risc d'incendis, d'entre les quals l'Alt Empordà, i moltes de les comarques gironines i la Catalunya Central. Puigneró ha recordat que «cal extremar les precaucions perquè el 40% dels incendis són provocats per negligències i per situacions que s'haurien pogut evitar». El vicepresident també ha demanat prudència i anar amb compte amb qualsevol activitat que es faci a l'aire lliure, ja que «tenim el país molt sec».

A més, Santi Lleonart, cap d'Intervenció de Bombers, ha explicat que l'incendi segueix actiu i que l'evolució encara és desfavorable, tot i que hi ha certa estabilitat en aquests moments. El cap ha confirmat que preveuen que les hores centrals del dia «puguin ser molt complicades» i ha demanat que ningú torni a casa seva, de moment.