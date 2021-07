El vent de Tramuntana ha girat cap al nord-oest en les darreres hores i ha complicat les tasques d'extinció de l'incendi que crema entre Llançà i Port de la Selva des d'aquest divendres a la tarda. Segons els Bombers, el canvi de direcció ha afavorit que el flanc dret del foc, al coll de Perer, s'obrís. És una zona especialment crítica de l'incendi, perquè pot afavorir que les flames s'estenguin cap a un indret amb molt terreny per córrer.

Cal recordar que els Bombers quantificaven el potencial immediat de l'incendi en unes 300 hectàrees -de moment en porta unes 140- però que alertaven que el potencial total és de 2.000. El foc, causat probablement per una burilla, ha obligat a desallotjar unes 180 persones de tres urbanitzacions.

A banda, els Bombers indiquen que està previst que durant la matinada el vent s'intensifiqui, en unes hores especialment complicades per a l'actuació del cos d'extinció de focs per la poca visibilitat que hi ha.