L'incendi que ha cremat aquesta tarda a l'AP-7 de Vilafant, al costat de les vies del tren d'alta velocitat, està controlat, però no apagat. Per aquest motiu, els Bombers hi estan acabant de treballar el perímetre i els ADFS remullen la zona. Segons les primeres estimacions, s'haurien cremat 5,48 hectàrees, una d'elles forestal.

L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, s'ha desplaçat al lloc dels fets acompanyada de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i el regidor de Comunicació del consistori vilafantenc, César González. L'Ajuntament de Vilafant ha comunicat la suspensió de la cursa La Nocturna prevista per aquesta nit, després de l'incident d'aquesta tarda. La resta d'actes de la Festa del Carme, però es mantenen.

L'incendi hauria estat provocat per un home que treballava amb una radial.