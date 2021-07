L'incendi de Llançà afecta una superfície de 453 hectàrees, de les quals gairebé la majoria –en concret 441- es troben dins els límits del parc natural del Cap de Creus. Els Bombers concentren ara els esforços en cap, on es fan descàrregues des dels avions, i també en el flanc dret, on el foc s'està conduint perquè mori a les vies de comunicació.

Els Bombers subratllen que es tracta d'un foc «molt inestable» i que, tot i que s'estigui perimetrant, no es pot donar res per segur perquè la tramuntana pot provocar revifalles sobtades. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha subratllat que «haver de viure tot això per una possible negligència», en referència a la burilla que s'ha trobat al punt d'ignició, «és indignant».