El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, s’ha reunit aquest matí amb els comandaments dels Bombers de la Generalitat per conèixer la darrera actualització i l’evolució de l’incendi forestal de Llançà, que continua actiu.

El conseller ha destacat que «s’està treballant intensament per perimetrar l’incendi i que la meteorologia no permet encara fer previsions». Elena ha fet una «crida a la prudència, ja que ens trobem en un estiu molt complicat amb una climatologia que acompanya els incendis. Tan sols des de la prudència i l’autoprotecció els podem controlar». «Els primers indicis, apunta Elena, indiquen “que l’incendi ha estrat fruit d’una imprudència en tirar una burilla des d’un vehicle, i això indigna». El conseller també ha volgut fer un «agraïment a la feina dels servidors públics que estan fent una feina extraordinària».

Els efectius treballen per protegir les zones amb interfície urbana, al flanc esquerre, i contenir i evitar l’entrada a la carena, on l’incendi en el seu flanc dret, de moment es troba contingut pel vent. Es treballa també, per frenar el descendent del cap-flanc esquerre, direcció Selva de Mar.

A lloc continuen treballant més de 80 dotacions terrestres dels Bombers, amb més de 200 efectius, entre les quals hi ha efectius de les unitats GRAF (Grup d’Actuacions Forestals), i dels EPAF (Equips de Prevenció Activa Forestal). Combinen les maniobres d’aigua, amb les mànegues, amb les maniobres amb eines manuals i la utilització del foc tècnic. Es compta amb el suport de maquinària pesant i dels mitjans aeris que, des de primera hora del matí, s’han anat incorporant escalonadament a les tasques d’extinció. El dispositiu aeri està format per 7 helicòpters bombarders, 4 de comandament i 6 avions de vigilància i atac. A més, està prevista la incorporació de 2 hidroavions, 2 avions de vigilància i atac i 2 helicòpters cedits pel Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico.

El dispositiu dels Bombers el completen efectius del GROS (Grup Operatiu de Suport) amb unitat sanitaritzada del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) i el Centre de Comandament.

Complicat treure l'ADN

L'inspector en cap dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur, creu que serà «difícil» trobar ADN a la burilla que, ara com ara, és la principal hipòtesi de l'incendi. Mur assenyala que estava «bastant consumida», però explica que es farà «tot el possible» per trobar qui la va llançar. El cap dels Agents Rurals ha assenyalat que «molt probablement» es va tirar des d'un vehicle, perquè es va trobar a tocar de l'asfalt.

Mur també ha afegit que, de fet només treballen amb aquesta hipòtesi perquè no s'ha trobat cap «font d'ignició diferent» i tenen clar el punt on es va originar l'incendi. En part, també pel vídeo que va gravar un testimoni. En aquest sentit, explica l'inspector, quan el foc comença la combustió és «poc intensa» i per això, s'ha pogut trobar la burilla.