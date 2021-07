Dels 350 desallotjats arran del foc del Cap de Creus n'hi ha hagut un centenar que han passat la nit al pavelló del Port de la Selva. La majoria s'allotjaven o passaven la temporada al càmping La Vall. Aquest migdia, alguns encara hi eren passant les hores, esperant a veure si aquesta nit també l'hauran de passar aquí o no. Entre ells, hi ha un grup de 24 joves procedents de França. Que precisament, van arribar aquest divendres quan feia tot just poca estona que havia començat l'incendi. "Ja vèiem les flames i quan ens van desallotjar cap a mitjanit, alguns nois es van posar nerviosos; però ja ho teníem tot preparat i vam marxar ràpid", explica un dels seus monitors, Mathieu Stioui.

Resignació i incertesa entre els qui han passat la nit al pavelló del Port de la Selva per l'incendi del Cap de Creus. El foc que crema des d'ahir al migdia va obligar a desallotjar 350 persones, entre les quals les de Beleser a Llançà, i les d'Erola, Barlovent, Mora II i Perebeua al Port de la Selva. A més, a la nit també es va evacuar el càmping Port de la Vall.Dels desallotjats, 110 han passat la nit al poliesportiu del Port de la Selva.

La majoria eren campistes, tot i que també hi havia algun veí que té la casa a la zona. Aquest migdia, al pavelló un grup de joves francesos jugaven a futbol mentre d'altres conversaven asseguts als matalassos on han dormit.

En total, són 24 nois i noies que van arribar ahir. Viuen a París i el càmping era la seva primera parada de dues setmanes de vacances. S'hi estaven fins al dia 20 i després continuaven el viatge a Barcelona i Olot.Un dels tres monitors del grup, Mathieu Stioui, explica que quan van arribar ja van veure les flames. I que per això, quan a la nit els van desallotjar, ja ho tenien tot a punt per marxar perquè ja es temien que se'ls evacuaria.

"Alguns joves estaven nerviosos, perquè trobar-se un incendi no és habitual; però els monitors vam gestionar la situació i els vam dir que la por és un gran enemic, perquè resta intel·ligència, i vam calmar-los", concreta Stioui.

La família, a Sant Feliu de Codines

En Rubén és un veí de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental) que també ha passat la nit al pavelló. Va arribar ahir amb moto, avançant-se a la seva família. Venen al càmping els caps de setmana, però ara tenien previst passar-hi quinze dies de vacances. De moment, però, no les han pogut començar.

"Estic esperant a veure si em deixen tornar; els Bombers diuen que dependrà del vent, però entenc que tallin la carretera perquè els equips d'extinció han de fer la seva feina", diu. En Rubén explica que tots els qui han fet nit al pavelló han dormit amb matalassos al terra i que, de moment, es resigna. "No he passat por; estic tranquil i no tinc cap queixa de com s'ha gestionat tot", assegura.

Temporada al càmping

A l'entrada del pavelló, asseguts en cadires, hi ha dos matrimonis. Un belga, i l'altre, holandès. Jacques De Neef fa 30 anys que ve al càmping d'El Port de la Selva i s'hi està dos mesos. Explica que ahir a primera hora de la tarda van veure "una mica de fum" que sortia de la muntanya, i que en poca estona, tota la zona era en flames. "A la nit van decidir evacuar el càmping i van decidir portar-nos a tots aquí", concreta. "No he pas passat por, perquè els Bombers són professionals; i si cal, hi ha un petit camí que porta al mar i on podríem escapar del foc si hagués estat necessari", concreta.

Al seu costat, la Lies Haring conversa amb el seu marit. Són holandesos i explica que tampoc han passat por. "Espero però que aquesta nit ens deixin tornar al càmping, perquè ho tenim tot allà; el cotxe, les pertinences...", concreta. Ells fa tretze anys que estiuegen aquí. No és el primer cop que viuen un foc a la zona, però sí la primera vegada que les flames han obligat a desallotjar-los. Van arribar aquí el 28 de juny i s'hi estaran fins a l'1 de setembre.