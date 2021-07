Els Bombers de la Generalitat treballen per apagar un incendi de vegetació agrícola declarat aquesta tarda a l'autopista AP-7 al pas per Vilafant, a la zona de puig d'en Corella, a prop de les vies del tren d'alta velocitat. Actualment, hi treballen quinze dotacions de bombers, de les quals 6 aèries. L'incendi es troba concretament al quilòmetre 26 de l'autopista que, de moment, segueix oberta en els dos sentits, segons informa el Servei Català de Trànsit. L'avís s'ha rebut a les 15.40 h.

Els Agents Rurals confirmen que l'incendi afecta un superfície aproximada de 2 hectàrees, majoritàriament de terreny agrícola.

L'incendi a Vilafant afecta un superfície aproximada de 2 hectàrees, majoritàriament de terreny agrícola.



L'incendi ha estat causat per l'ús d'una serra radial. https://t.co/TY5CEOfTob pic.twitter.com/Tx54nkN2PC — Agents Rurals (@agentsruralscat) 17 de julio de 2021

Segons les primeres informacions, el foc l'hauria provocat un home que estava treballant amb una radial i que estava a una distància inferior a 500 metres de zona forestal, un fet que està prohibit amb les condicions meteorològiques que hi ha actualment. Els Agents Rurals aixecaran acta per aquest fet.

El de Vilafant és el segon incendi a la comarca després de ser declarat el de Llançà i Port de la Selva. El foc es troba a escassos 20 quilòmetres d'on crema l'incendi forestal de Llançà. De fet, les dotacions que s'han desplaçat fins a Vilafant són algunes de les que estan intentant apagar l'incendi del Cap de Creus.

L'Ajuntament de Vilafant ha tancat la piscina municipal perquè els hidroavions dels Bombers puguin agafar aigua. El consistori de la capital, ha desallotjat la piscina per si el cos de Bombers de la Generalitat pogués necessitar aigua.