El govern espanyol envia quatre mitjans aeris més per ajudar a extingir l'incendi de Llançà. El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) incorpora aquest dissabte un avió amfibi de gran capacitat des de Matacán (Salamanca), tres avions amfibi de capacitat mitjana des de Requena (València) i un helicòpter Kamov des de Las Minas (Guadalajara). Aquests quatre mitjans, amb una càrrega útil de 16.200 litres d'aigua, s'afegeixen als set que el ministeri ja tenia desplaçats sobre el terreny divendres. Fins al moment, la capacitat dels mitjans facilitats pel MITECO per combatre el foc és de més de 44.100 litres.

Els efectius treballen per extingir l'incendi des de divendres a les 15 hores, quan es va rebre la petició d'ajuda per part de la Generalitat.