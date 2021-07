Informació dels Bombers a les 18.45 hores d'aquest dissabte, 17 de juliol: Els esforços dels efectius es centren, bàsicament, en el cap de l’incendi que és el que avançava en direcció Selva de Mar i la vall de Santa Creu. Es tracta d’un incendi molt complicat amb molt focus secundaris i zones no connectades que fan que el perímetre sigui molt extens i molt irregular fet que complica les tasques d’estabilització. La superfície cremada no ha augmentat, però els Bombers continuen treballant molt intensament en les represes, i continuen molt amatents a les condicions meteorològiques de la zona, que podrien empitjorar les tasques d’extinció. Continua sent un incendi actiu i l’objectiu principal és que no progressi.

Pel que fa a la possibilitat que aquesta nit continuï vigent el desallotjament, els Bombers reiteren que hi treballen intensament, amb la intenció de poder donar accés a algunes de les zones desallotjades, sempre que les condicions de seguretat ho permetin. En cas contrari, i sempre des del punt de vista de la seguretat, és possible que aquesta propera nit encara no s’hi pugui retornar a les zones desallotjades.

Pel que fa a les dotacions activades, a lloc continuen treballant una vuitantena de dotacions terrestres dels Bombers, que compten amb el suport de maquinària pesant i dels mitjans aeris, que treballaran fins a l’ocàs. Durant tota la jornada, els Bombers han estat combinant les maniobres d’aigua, amb les maniobres amb eines manuals i la utilització del foc tècnic. Per la seva banda, el dispositiu aeri està format per 6 helicòpters bombarders, 2 de comandament i 6 avions de vigilància i atac. A més, s’han incorporat 2 hidroavions FOCA cedits pel Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico.

La millora de la visibilitat ha permès acotar l’afectació de l’incendi que, segons les darreres dades dels Agents Rurals, hauria cremat una superfície de 410 hectàrees, la pràctica totalitat de terreny forestal. D’aquestes, 75 ha a Llançà, 294 ha a El Port de la Selva i 42 ha a Selva de Mar, la major part dins dels límits del Parc Natural del Cap de Creus.

Pel que fa a les carreteres el Servei Català de Trànsit informa que es mantenen els talls viaris:

GI-612 a Port de la Selva en els dos sentits de la marxa

GI-613 a Roses direcció Port de la Selva

GIP-6041 a Vilajuïga en els dos sentits de la marxa

GIV-6121 a Port de la Selva en els dos sentits de la marxa

També treballen en el dispositiu de l’incendi patrulles dels Mossos d’Esquadra, tècnics de Protecció Civil, efectius dels Agents Rurals, de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), de la Policia Local, ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) amb caràcter preventiu, efectius de la Creu Roja i tècnics de l’Ajuntament de Llançà i del Port de la Selva.

Protecció Civil de la Generalitat manté activada l’Alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT per l’incendi forestal de Llançà.

Incendi forestal a Vilafant

Des de les 15.40 hores, els bombers també treballen en les tasques d’extinció d’un incendi de vegetació agrícola a la zona del Puig d’en Corella a Vilafant. Fins al lloc, s’han desplaçat 8 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. En aquest moment, el foc està estabilitzat. Segons Agents Rurals la superfície aproximada afectada per l’incendi és de 2 hectàrees i hauria estat causat per l’ús d’una serra radial.