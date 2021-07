Els equips dels Bombers, ADF i de la resta de dispositius que treballen en el foc que es va declarar ahir a Llançà han superat una nit complicada. La tramuntana ha continuat escampant les flames per la serralada del cap de Creus i ha obert un focus secundari a menys d'un quilòmetre del primer. Les flames sobre la carena de la muntanya han estat visibles des de tota la comarca. Els ajuntaments del Port de la Selva i Llançà han habilitat espais en el pavelló i el centre cívic per acollir la gent desallotjada. A primera hora d'aquest matí és previst que es reincorporin els mitjans aeris per atacar, de nou, els fronts d'aquest incendi que ja ha cremat unes 195 hectàrees, l'origen del qual pot estar en una burilla llançada a peu de carretera, segons els Agents Rurals.

A les 5 de la matinada, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva ha informat de l'evacuació de les persones que resideixen al carrer Roca Caltré a la Urbanització La Mora del Port de la Selva per la proximitat de les flames. A les 5.45 hores, continuaven els desallotjaments de veïns i veïnes, en aquest cas a les cases situades a les parts altes de les Urbanitzacions Morasol, Rec de Canet i Les Mores del Port de la Selva.

A les 6 del matí, han informat sobre l'estat de les carreteres d’accés al Port de la Selva: tallades. "Es pot abandonar el municipi a través de la GI-613 i GI-614 direcció Roses. Només es permet entrar als habitants del municipi a través de la GI614 i GI613 que ve de Roses", han dit els Voluntaris de Protecció Civil.

Genís Pinat, del Port de la Selva, és un dels efectius d'aquest grup de voluntaris que es troba a la primera línia de l'incendi:

Després d’una jornada esgotadora, així descansaven els voluntaris de l’ #ADF224 #adf i de #protecciócivil per tornar-se a incorporar en breu a les tasques d’extinció.#ifelportdelaselva #incendi

I que hi hagi gent que es queixi per haver de passar una nit en un pavelló pic.twitter.com/HNOceo5gMF — GENÍS 🎗🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 3️⃣3️⃣ (@GenisPinart) 17 de julio de 2021

La tramuntana continuarà bufant durant tot el cap de setmana, amb la qual cosa les tasques d'extinció d'aquest dissabte seran decisives per intentar evitar la progressió del foc cap al Port de la Selva i la serra de Verdera.