Els Bombers afronten les hores decisives de l'incendi de Llançà. Així ho ha explicat el cap operatiu del cos, Santi Lleonart, que reconeix que estem en el moment que «més inquieta», pel fort vent que bufa i que es combina amb la calor i la baixa humitat. Unes condicions que, explica Lleonart, provoca que hi hagi constants represes que generen altres focs i que dificulta la tasca dels Bombers, especialment perquè l'orografia és «complicada». Per això, la quinzena de mitjans aeris segueixen treballant «al màxim» per tal de poder estabilitzar el perímetre del foc.

Fins que marxi la llum els helicòpters i els avions continuaran remullant l'incendi per intentar estabilitzar-lo, conjuntament amb les cremes controlades que estan fent els efectius del GRAF i les línies d'aigua que han pogut muntar els 95 efectius terrestre. Un dels problemes ara és controlar les represes que genera el fort vent i que provoca incendis més petits en zones allunyades el principal, just en el moment en què més bufa la tramuntana.

«Hem pogut sectoritzar molt millor el foc, especialment aquells indrets que creiem que poden ser potencialment perillosos», ha explicat Lleonart. La millora de la visibilitat ha permès als Agents Rurals acotar l'afectació de l'incendi, que seria d'una superfície provisional de 410 hectàrees -fins ara s'havia dit 453-, la pràctica totalitat de terreny forestal. Per municipis, el més afectat seria Port de la Selva (294 ha), Llançà (75 ha) i Selva de Mar (42 ha). Segons Protecció Civil, a causa del foc també hi ha afectacions en el subministrament elèctric de 279 abonats al Port de la Selva i 47 abonats a Llançà.

200 efectius dels Bombers

A lloc continuen treballant més de 80 dotacions terrestres dels Bombers, amb més de 200 efectius, entre les quals n'hi ha de les unitats GRAF (Grup d'Actuacions Forestals), i dels EPAF (Equips de Prevenció Activa Forestal). Combinen les maniobres d'aigua, amb les mànegues, amb les maniobres amb eines manuals i la utilització del foc tècnic. Es compta amb el suport de maquinària pesant i dels mitjans aeris que, des de primera hora del matí, s'han anat incorporant escalonadament a les tasques d'extinció.

El dispositiu aeri està format per set helicòpters bombarders, quatre de comandament i sis avions de vigilància i atac. A més, està prevista la incorporació de dos hidroavions, dos avions de vigilància i atac i dos helicòpters cedits pel Ministeri.El dispositiu dels Bombers el completen efectius del GROS (Grup Operatiu de Suport) amb unitat sanitaritzada del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) i el Centre de Comandament.

350 evacuats

Protecció Civil confirma que s'han evacuat preventivament les urbanitzacions de Beleser a Llançà i Erola, Barlovent, Mora II i Perebeua a Port de la Selva a causa de la proximitat de la zona de l'incendi. També es va evacuar el càmping Port de la Vall. Ja estaven evacuades les urbanitzacions de Vall de Santa Creu, Santa Isabel i el Monestir de Sant Pere de Rodes.

El Gremi d'hotels Empordà Turisme ha gestionat el reallotjament de les persones evacuades que ho han sol•licitat. Hi ha 110 persones evacuades allotjades al poliesportiu de Port de la Selva i 28 al centre cívic. A Llançà hi ha 7 persones al poliesportiu.Pel que fa a les carreteres, el Servei Català de Trànsit informa que es mantenen els talls viaris a la GI-612 al Port de la Selva, a la GI-613 (des de Roses al Port), a la GIP-6041 a Vilajuïga i a la GIV-6121 al Port. Al punt de confluència de la GI-614 amb al GI-613 (coll de Perafita) es regula el pas i només es deixa passar vehicles d'emergència i veïns tan sols d'acord amb les instruccions de Bombers a la GI-613 del punt quilomètric 0 al 0.5, a la GI-612 del 2 al 6.5 cap a Port de la Selva, a la GIP-6041 cap a Vilajuïga, i a la GIP- 6121 del punt quilomètric 0 al 0.5 direcció Port de la Selva.

En el dispositiu de l'incendi també s'hi han desplaçat disset patrulles dels Mossos d'Esquadra, dos tècnics de Protecció Civil, efectius dels Agents Rurals, de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), de la Policia Local, set ambulàncies del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) amb caràcter preventiu, efectius de la Creu Roja i tècnics de l'Ajuntament de Llançà i del Port de la Selva.Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'Alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT per l'incendi forestal de Llançà.