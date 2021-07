Els ajuntaments de la Mar d'Amunt han estat en situació d'alerta total des d'aquest divendres al migdia, quan es va iniciar l'incendi forestal del Cau del Llop. Els alcaldes Núria Escarpanter (Llançà), Josep Maria Cervera (El Port de la Selva) i Joan Maria Roig (Selva de Mar) han passat moltes hores amb l'ai cor seguint l'evolució d'un foc que ha afectat els tres termes municipals.

Des del lloc de control i comandament del sinistre, ubicat a tocar el Parc de Bombers de Llançà, o des dels seus municipis, tots tres han "patit de valent", com reconeixia ahir Escarpanter, acabada d'arribar a l'alcaldia, per la magnitud del foc. Roig i Cervera han passat una nit amb els dos ulls oberts mentre la foscor destacava l'evolució de les flames al peu de Sant Pere de Rodes acostant-se als seus pobles, empès per la tramuntana.

Aquest dissabte a la tarda, durant una de les seves estades a la base llançanenca, Josep Maria Cervera, alcalde port selvatà i senador de Junts a Madrid, explicava a emporda.info que "la preocupació no marxarà fins que estigui apagat el darrer caliu del foc" i ha volgut aprofitar l'ocasió per a destacar que "totes les situacions d'emergència són complexes i aquesta, quan va arrencar, ho era molt". Cervera ha expressat l'agraïment a tots els professionals i voluntaris que participen en l'extinció del foc i ha posat èmfasi en el treball dels mitjans aeris "que en un terreny tan escarpat fan una feina ingent, que es nota molt en el moment que han d'aterrar".