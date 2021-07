Una burilla és la principal hipòtesi de l'origen de l'incendi de Llançà i Port de la Selva, que a 1/4 d'11 de la nit d'aquest divendres, 16 de juliol, ja ha cremat 140 hectàrees i té un potencial immediat de 300. Els Agents Rurals han estat tota la tarda investigant la zona on es creu que han començat les flames. Es tracta d'un punt d'entre 20 i 25 metres a tocar de la carretera que uneix els dos pobles, a la urbanització Fener. A través d'un vídeo que un testimoni ha gravat poc després que s'iniciessin les flames han pogut acotar la zona, on han localitzat les restes d'una cigarreta. La prioritat dels Bombers se centra ara en el cap que avança cap a la Vall de la Santa Creu, que avança lentament, però que pot agafar velocitat amb la tramuntana durant la matinada.

El foc ha provocat tres ferits lleus: dos bombers i un ADF. També ha obligat a desallotjar unes 180 persones de tres urbanitzacions. Pel que fa a la burilla que podria haver iniciat l'incendi, els Agents Rurals l'han localitzat a peu de carretera després d'identificar el punt d'origen en un vídeo gravat per un testimoni. Les restes de la cigarreta s'han enviat a analitzar per veure si hi ha ADN que permeti saber qui l'hi ha llençat.

L'inspector en cap dels Agents Rurals, Toni Mur, ha dit que, tot i que la investigació no està tancada, aquesta és la principal via que tenen sobre la taula.

En el mateix sentit s'ha pronunciat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que en una piulada a Twitter ha dit: "Tot indica que l'incendi de Llançà hauria estat provocat per una burilla".

Tot indica que l’incendi de Llançà hauria estat provocat per una burilla. L’any passat, 11 incendis causats per burilles. Ho investigarem. És una irresponsabilitat flagrant amb el medi natural i amb tots nosaltres. pic.twitter.com/5jCoDFn8lc — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) 16 de julio de 2021

A un quart d'onze de la nit, el foc ja ha cremat 140 hectàrees de terreny, la majoria dins del Parc Natural del Cap de Creus, i té un potencial immediat de 300. Una xifra que, si no s'aconsegueix frenar, podria arribar fins a les 2.000.

Les properes hores seran claus per intentar controlar l'incendi, que continua actiu.El que més preocupa ara als Bombers són els punts que continuen avançant sense control. L'inspector de la cap dels Bombers a la Regió de Girona, Jordi Martín, ha explicat que els esforços se centren ara en atacar el cap de l'incendi que baixa "lentament" cap a la Vall de Santa Creu d'on ja s'han desallotjat els veïns.

El cap dels Bombers explica que l'objectiu és treballar durant la nit amb la línia d'aigua que han pogut tirar malgrat que l'orografia "no ajuda gaire". De fet, aquest ha estat un problema durant tot el dia, ja que el difícil accés a la zona ha obligat a incrementar el reforç dels mitjans aeris.

A més, el Grup d'Actuació Forestal (GRAF) complementa la feina dels efectius d'aigua amb "focs tècnics" per intentar evitar que l'incendi avanci fent cremes controlades.

Martín assenyala la nit és "una oportunitat" per tal d'atacar el cap de l'incendi i evitar que les 140 hectàrees passin a ser les 300 potencials amb les que treballen els Bombers.La bona notícia és la cua de l'incendi que està estabilitzada. En relació als flancs dret i esquerra s'han estat remullant durant tot el dia, però Martín deixa clar que el fet que no es pugui treballar amb els mitjans aeris "ho complica una mica"."Ara el que hem de fer és controlar les zones obertes i poder-les encerclar-ho amb línies d'aigua i la zona dels flancs que són els que queden a les carenes de la muntanya i en especial la del Coll del Perer", ha remarcat Martín.

Un cop s'han retirat els mitjans aeris amb l'arribada de la nit, el dispositiu terrestre dels Bombers mantindrà la setantena de dotacions treballant a la zona.Tres ferits i 180 desallotjatsLes flames ja ha provocat tres ferits: dos bombers i un ADF, que ha hagut de ser atès per un cop de calor. També ha obligat a desallotjar unes 180 persones, un centenar de les quals de les urbanitzacions Beleser i de la Vall de Santa Creu del Port de la Selva.

Et pot interessar: Successos Els Bombers alerten que el foc de Llançà és "virulent" i temen una previsió de tres dies de tramuntana

El director general de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament, Joan Delort, ha dit que no s'espera que les persones que s'han hagut d'evacuar puguin tornar a casa seva "a curt termini". En aquest sentit, ha volgut enviar un missatge de "prudència". "Cal deixar treballar i que no es corrin més riscos", ha dit Delort.

Per això, els ajuntaments del Port de la Selva i Llançà han habilitat punts, com l'Espai Port o el Pavelló Poliesportiu. S'espera, però, que molts d'aquests veïns optin per allotjar-se a casa de familiars o amics.Quatre carreteres talladesD'altra banda, el Servei Català de Trànsit informa que continuen tallades quatre carreteres pel foc, la GI-612 a Port de la Selva en els dos sentits de la marxa, la GI-613 a Roses direcció Port de la Selva, la GIP-6041 a Vilajuïga en els dos sentits de la marxa i la GIV-6121 a Port de la Selva en els dos sentits de la marxa.