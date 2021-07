Els Bombers alerten que el foc de Llançà és "virulent" i llança focus secundaris i temen el comportament que pugui tenir davant d'una previsió de tres dies de Tramuntana. L'incendi, que crema des d'aquest migdia, segueix fora de control i ja ha calcinat 93,5 hectàrees de terreny, el 95% de les quals al Parc Natural del Cap de Creus. 60,5 hectàrees són a Llançà i 33 al Port de la Selva. Els Bombers calculen que el foc té un potencial de 2.000 hectàrees en aquesta zona. S'ha tancat l'accés a les tres urbanitzacions desallotjades i ara com ara no hi ha previsió de quan podran tornar els evacuats, que el cos d'extinció d'incendis ha xifrat en 30 persones.

A banda, el foc se situa en un lloc d'accés difícil que impedeix que els camions puguin arribar a prop de les flames. El cap del cos a Girona, Jordi Martín, explica que han reforçat els mitjans aeris perquè no poden tirar línies d'aigua des dels vehicles. Fins al lloc hi estan treballant 70 mitjans terrestres i 20 més d'aeris que estan intentant apagar el foc, si bé Martín reconeix que el vent "no ajuda". "El problema és que l'incendi està en una zona inaccessible i això alenteix molt les tasques d'extinció", assenyala."Estem davant d'un gran incendi forestal que no depèn de l'extensió, sinó del comportament", han afirmat fonts dels Bombers".

El foc s'ha originat pels volts de quarts de dues de la tarda entre Llançà i Port de la Selva a la zona del Cau del Llop. Empès per la tramuntana, s'ha estès ràpidament i ha començat a cremar en una carena de difícil accés pels Bombers que han hagut de reforçar els mitjans aeris, ja que és impossible arribar amb els camions. Això fa que s'alenteixi l'extinció del foc, perquè no es poden tirar línies d'aigua.

El cap dels Bombers a Girona, Jordi Martín, ha explicat que el que fan és transportar Bombers amb helicòpter fins a la zona i treballen amb eines manuals.El flanc esquerre es propaga de forma descendent cap a la vall de Santa Creu on topogràficament ho té tot a favor per avançar, es mou lent i a baixa intensitat En aquest flanc esquerre es troba la urbanització el Beleser, que s’ha demanat, preventivament, que s’evacuï. Segons informa Mossos d’Esquadra també s’han desallotjat les urbanitzacions Santa Isabel i Vall de Santa Creus, en total una trentena de persones. No es descarta que pugui haver més desallotjaments preventius.L’ajuntament ha posat a disposició de les persones desallotjades el pavelló de Llançà.Martín ha explicat que ara estan intentant acotar el número d'hectàrees i a hores d'ara el foc baixa cap a la Vall de Santa Creu. Tot i que no ho fa amb intensitat, ja que la majoria de la massa forestal és brolla, que crema ràpidament, però no es tracta de vegetació petita, segons ha informat el director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu.L'esperança dels Bombers és que la tramuntana afluixi i puguin estabilitzar el foc en les properes hores.