El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida a la "prudència" i a "extremar les precaucions" arran de l'incendi que afecta un centenar d'hectàrees, entre Llançà i el Port de la Selva. Aragonès ha visitat el punt de comandament dels Bombers a Llançà i ha assegurat que es tracta d'un cap de setmana "complicat". "Aquestes properes hores són les importants per poder actuar i impedir que s'ampliï el perímetre", ha dit, tot afegint que les condicions meteorològiques són adverses. Els Bombers alerten que es tracta d'un "gran incendi" no tant per la seva extensió sinó per comportament que està tenint des que s'ha originat. Segons els Bombers, està actuant amb virulència i provocant focus secundaris.

"Fem una crida a tota la ciutadania, no només de la zona incendiada, sinó de tot el país perquè aquests dies s'actuï amb màxima precaució", ha dit Aragonès. El president ha visitat el centre de comandament que s'ha instal•lat al Parc de Bombers aprofitant que estava a Roses i ha demanat màxima prudència a la població. Aragonès ha dit que es tracta d'un foc que està actiu i que les properes hores seran crucials per aconseguir prevenir que "no s'ampliï el perímetre". De fet, ha dit, aquesta és la "prioritat". "El vent ens dona certa treva per actuar però, en tot cas, estem en condicions meteorològiques i ambientals que ens fan portar a molta precaució", ha insistit. El president també ha dit que ens trobem en una situació complicada i que les condicions ambientals fan que es pugui veure afavorida la "propagació d'incendis". "Qualsevol petita oportunitat en aquestes condicions, el foc l'aprofita", ha afegit. Per la seva banda, l'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, ha dit que a hores d'ara encara no saben si l'origen de l'incendi ha estat una negligència humana. Malgrat això, ha dit que creu que "com a societat" cal "molta més conscienciació de la que tenim".

"És una desgràcia col•lectiva i quelcom que ens fa mal a tots perquè el nostre entorn és el més preuat que tenim i hem d'intentar preservar-lo al màxim", ha insistit Escarpanter. Un gran incendi forestal Els Bombers alerten que es tracta d'un gran incendi forestal per la seva virulència i perquè està provocant focus secundaris. A hores d'ara, els Bombers han aconseguit fer arribar la línia d'aigua a la zona del coll del Perer, un dels punts més crítics.