Els Mossos d'Esquadra han interceptat 43 quilos de droga que es volien enviar a França a través d'una empresa de missatgeria. El paquet s'intentava fer passar per una caldera quan en realitat allò que contenia era marihuana. A més, per intentar fer-lo passar com a legal, qui l'enviava va posar el nom d'una empresa fictícia com a remitent. Les dimensions del paquet (tenia una grandària considerable) van fer que els Mossos en recelessin, i després d'inspeccionar-lo amb la unitat canina i obrir-lo en dependències policials, les seves sospites es van confirmar. La marihuana estava preparada per vendre's al mercat negre. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas i, de moment, no hi ha detinguts.

El paquet amb droga es va descobrir aquest dimarts 6 de juliol. Aquell dia es va interceptar un embalum sospitós en una empresa de transports de Girona. El paquet, de grans dimensions, suposadament havia de contenir una caldera i portava com a destí una adreça de França.

La grandària del paquet, però, va fer aixecar sospites. I per això, membres de la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Girona i de la unitat canina es van desplaçar fins a l'empresa per inspeccionar-lo. Va ser allà on els gossos policia van alertar que a l'interior hi hauria droga.Després d'endur-se'l a comissaria, l'endemà els Mossos d'Esquadra van dur-ne a terme l'obertura judicial. A l'interior, com ja sospitaven, no hi havia cap caldera sinó 43 quilos de marihuana preparada per ser venuda al mercat negre. La policia va comprovar el remitent que constava a la tramesa i va veure com qui l'enviava havia posat el nom d'una empresa fictícia.Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas. De moment, no hi ha detinguts.