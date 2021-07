Condemnat per ensenyar el penis a una nena d'11 anys per videotrucada. L'Audiència de Girona imposa al processat una pena d'1 any de presó per un delicte d'exhibicionisme. És la pena màxima prevista per aquest delicte i el tribunal la considera "ajustada" perquè, quan el processat va fer la trucada de vídeo, la nena estava amb una amiga i veïna seva: "La conducta de l'acusat no només va ser presenciada per la menor, sinó també per la seva amiga, també menor, costa que augmenta la lesivitat". Aquesta altra menor va gravar la trucada amb el mòbil quan va veure què feia el processat. L'Audiència absol l'acusat d'abús sexual continuat i incitació a facilitar material pornogràfic per manca de proves.

L'acusat era amic de la família de la víctima i vivien plegats en un domicili de Salt. La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Víctor Correas, conclou que, en una data que no s'ha pogut concretar, l'home va fer una videotrucada a la menor i li va ensenyar el penis. Al judici, la víctima va explicar que quan cursava 5è de primària i tenia 11 anys, l'home li va fer la trucada de vídeo quan estava a casa d'una amiga.

D'entrada, va insistir per saber si estava sola i quan la menor la va convèncer que així era, li va ensenyar el penis. L'amiga va gravar un vídeo del moment i va convèncer la víctima perquè ho expliqués a les mestres de l'escola.

El tribunal conclou que "existeix prova de càrrec suficient" per condemnar-lo com a autor d'un delicte d'exhibicionisme i remarca la importància de la declaració de l'amiga de la menor i el vídeo que va gravar: "Davant la discrepància frontal entre el relat de la menor i la versió exculpatòria de l'acusat, adquireixen una importància especial els elements corroboradors".La sentència exposa que l'amiga de la víctima va declarar que estaven fent tasques escolars quan la menor va rebre la videotrucada.

"El testimoni va veure com l'acusat li mostrava el penis a la seva amiga i va gravar l'episodi amb el seu telèfon mòbil". Tot i que al vídeo "no s'aprecia amb detall el contingut de la pantalla", es pot comprovar com la menor rep la trucada i es pot escoltar l'acusat preguntant-li si està sola". "Pel que fa a l'episodi d'exhibicionisme per videotrucada, la declaració del testimoni i l'enregistrament realitzat corroboren la declaració de la víctima i permeten enervar la presumpció d'innocència", conclou el tribunal.

A l'hora d'imposar-li la pena per aquest delicte, el tribunal li aplica la màxima que és d'1 any de presó: "La sala considera que en el cas que ens ocupa, i malgrat no ser objecte d'acusació, la conducta de l'acusat no només va ser presenciada per la menor, sinó també per la seva amiga, també menor, cosa que augmenta la lesivitat de la conducta".

El tribunal també té en compte que l'acusat "formava part del cercle més proper de la menor, ja que era amic íntim de la família i residia des de feia molts anys al mateix domicili de la víctima". La sentencia també prohibeix al processat apropar-se a menys de 500 metres de la menor o comunicar-se amb ella durant 3 anys i 3 anys de llibertat vigilada.

La fiscalia l'acusava d'un delicte continuat d'abús sexual a menor, un delicte d'exhibicionisme i un delicte de child grooming (per incitar-la a enviar-li material pornogràfic per internet) i demanava 9 anys de presó.

L'Audiència de Girona l'ha absolt dels altres delictes per manca de proves: "No comptant amb més elements de prova que el relat de la denunciant, en absència d'elements que el corroborin objectivament i subjectivament, la sala no compta amb elements probatoris suficients per enervar la presumpció d'innocència de l'acusat".

La sala conclou que s'ha provat "amb la seguretat i certesa que requereix qualsevol pronunciament penal condemnatori" que l'acusat abusés de la nena, sobretot perquè en la seva declaració la mateixa menor "va negar la realitat de part dels fets objectes d'acusació": "Ha manifestat que no és cert que l'acusat la intentés penetrar vaginalment, ni que la toqués en les seves parts íntimes". Hi ha "absència de relat" i cap prova que acreditin que el processat exigia a la menor que li enviés fotografies o imatges pornogràfiques.