Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte un lladre que havia robat la mercaderia d'un camió aparcat a l'AP-7 i, durant la fugida, ha conduït de forma temerària durant 35 quilòmetres, arribant inclús a envestir vehicles policials, fins que l'han pogut aturar i detenir a Fornells de la Selva. Cap a les cinc de la tarda, els agents van rebre l'avís del robatori amb força al camió estacionat a l'àrea de descans de Garrigàs. Quatre persones van tallar la lona del remolc i van sostreure part de les caixes de roba que transportava. Tot seguit, van fugir ràpidament en un vehicle.

Immediatament, els Mossos van muntar un dispositiu policial que va permetre localitzar el vehicle sospitós a l'altura de la sortida 6B de l'autopista. Els agents li van fer senyals acústics i lluminosos perquè s'aturés, però el conductor del vehicle en va fer cas omís i va accelerar per fugir dels vehicles policials, fent canvis bruscos de velocitat i de direcció, arribant a envestir els vehicles policials.

L'escàpol va circular de forma temerària per l'AP-7 durant uns 35 quilòmetres fins que, a l'alçada de Fornells de la Selva, les dotacions policials van aconseguir aturar-lo. El conductor, i únic ocupant del vehicle, es va resistir activament a la detenció com a suposat autor dels delictes de robatori amb força a interior de vehicle, resistència i desobediència als agents de l'autoritat, danys lleus, contra la seguretat viària per originar un greu risc per la circulació i robatori i furt d'ús de vehicle.

Durant el registre del vehicle els agents van trobar-hi 31 caixes de roba que acabava de sostreure. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

El detingut, amb antecedents, va passar el dia 4 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona i va sortir en llibertat a l'espera de judici. L'arrestat és un home de 44 anys, nacionalitat marroquina i veí de Santa Coloma de Gramenet.