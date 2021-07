La Policia Nacional ha detingut set persones a les comarques gironines com a suposats autors de delictes d'estafa, falsedat documental i pertinença a grup criminal. Segons informen en un comunicat, els arrestats formaven part d'una trama que es dedicava a desviar diners de comptes bancaris després d'aconseguir les claus d'accés a banca en línia de les víctimes. La investigació va començar al març quan el grup de delictes tecnològics de la comissaria de Girona va descobrir que, darrere de l'estafa de 14.600 euros d'una víctima de Las Palmas de Gran Canaria hi havia el grup criminal ubicat a la demarcació.

Els investigadors van descobrir que els diners s'havien desviat a comptes bancaris amb titulars residents a Roses, Olot i Salt. Van aconseguir estafar la víctima a través de l'anomenat 'Sim swapping', que consisteix en obtenir les claus dels usuaris utilitzant diferents tècniques, com enviant mails simulant ser l'entitat bancària. En aquests correus, envien un enllaç a través del que aconsegueixen les credencials suplantant el banc. Un cop obtingudes, sol·liciten el suplicat de la targeta SIM de la víctima al proveïdor de telefonia i, així, aconsegueixen accés a la banca en línia renovant els codis de seguretat amb el telèfon. Un cop fet això, els estafadors poden fer operacions com transferències bancàries i manipular el compte. Els policies van seguir el rastre dels diners sostrets fins als suposats estafadors. Els investigadors van descobrir que hi havia rols dins l'entramat delinqüencial. Dels set arrestats, tres eren 'mules' que facilitaven els seus comptes per desviar-hi els diners.