Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver-li trencat el nas a un agent de la Guàrdia Urbana de Figueres, quan aquest intentava intervenir en una discussió de parella. Els fets han passat la nit de divendres, 1 de juliol, a la capital alt-empordanesa, quan l'agressor ha propinat un cop a la cara de l'agent que estava fora de servei.

De fet, el policia ha intervingut en la discussió que anava pujant de to i s'ha identificat com a policia. Ha estat aleshores quan l'agressor li ha propinat el cop que li ha fracturat el nas. Poc després els Mossos d'Esquadra han arrestat l'home que és de nacionalitat francesa. L'agent ha hagut d'anar a l'Hospital de Figueres per ser atès de les ferides.