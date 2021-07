Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 43 i 35 anys, per robar en un cotxe a l'AP-7 aprofitant un descuit i intentar fer-ho en un altre poc després. Els fets es remunten al 27 de juny quan la policia va saber que poc després de dos quarts de dotze del migdia, a Garrigàs, els ocupants d'un vehicle va ser víctimes d'un furt al descuit per part de dos homes que circulaven en un turisme. Amb aquesta informació, els mossos van accedir a l'AP-7 per intentar localitzar-los. Al cap de pocs minuts, una patrulla no uniformada va trobar el vehicle que circulava direcció Barcelona. Els agents van demanar suport i van fer un seguiment discret del cotxe dels lladres.

Els policies van veure que el turisme feia senyals a una furgoneta, a l'alçada de Vilobí d'Onyar, per tal que s'aturés al voral, assenyalant-li que portava la roda punxada. Quan la furgoneta es va aturar, els agents van veure que un dels ocupants del cotxe baixava per parlar amb el conductor mentre l'altre sortia per l'altra porta i caminava ajupit cap a la furgoneta amb la clara intenció de robar. En aquell moment, va arribar una patrulla dels mossos de Santa Coloma de Farners que, juntament amb la de paisà de Girona, van poder interceptar i detenir els lladres. Quan els agents van escorcollar-los, els van trobar algunes joies, diners, ulles i jaquetes, entre d'altres objectes. Els arrestats, amb antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. La investigació continua oberta per tal d'esbrinar la procedència d'aquests objectes i no es descarta que puguin estar implicats en altres fets similars.