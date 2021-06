Els Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Figueres han detingut a Cabanelles, quatre homes, d’entre 35 i 46 anys, tots de nacionalitat marroquina i veïns de Figueres i Cabanes, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Els fets es remunten al capvespre del 22 de juny, quan agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana van localitzar una plantació de marihuana en una zona boscosa i de difícil accés, a la llera de la Riera de Sant Jaume, a l’altura del punt quilomètric 52 de la N-260, a Cabanelles.

Després de realitzar una vigilància continuada a l’esmentada plantació, els policies van veure com una furgoneta, amb quatre ocupants al seu interior, entrava pel camí forestal per on s’hi arribava. En veure la presència policial, el vehicle va fugir del lloc a gran velocitat, però els agents el van seguir i van aturar-lo a uns 500 metres. Van identificar-ne els quatre ocupants, els quals van explicar als policies que només anaven al riu a banyar-se. En l’escorcoll de la furgoneta, els mossos d'esquadrfa van trobar tot el material necessari per cuidar la plantació de forma continuada al bosc, tals com una tenda de campanya, sacs de dormir, roba de recanvi i nombrós menjar.

Els agents els van detenir en relació amb un delicte contra la salut pública i van continuar vigilant la plantació. L’endemà al matí, efectius de Seguretat Ciutadana, de la Unitat d’investigació i de la Policia Científica dels Mossos d'Esquadra es van traslladar fins la zona de la plantació per la seva comptabilització i posterior destrucció. Es van localitzar 1.800 plantes amb el cabdell en desenvolupament inicial.

Hores després van localitzar també dues plantacions més a les immediacions, la primera amb 2.795 plantes i la segona amb 8.000 plantes més, totes amb una mida d’uns 60 centímetres d’alçada.

Els detinguts, dos d’ells amb antecedents, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres el passat 25 de juny, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.