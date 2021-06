El Síndic ha obert una actuació d'ofici per investigar la mort d’un intern del Centre Penitenciari de Figueres Puig de les Basses arran d’un incendi aquest diumenge. En el foc, que sembla que haurien provocat dos interns, un dels quals la víctima, també va provocar quatre ferits, dos presos i dos funcionaris. El Síndic s’ha adreçat a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima per demanar informació sobre quan es va produir l'incendi, i les mesures i actuacions fetes pel centre penitenciari per sufocar-lo. Vol conèixer el seguiment psiquiàtric que es feia a l'intern mort i també sol·licita tenir accés a les imatges enregistrades del passadís del DERT on va ocórrer l’incident.

Pel que fa al pres mort, el Síndic vol conèixer el seguiment psiquiàtric que tenia, els programes de rehabilitació que seguia i la seva evolució tractamental i regimental. També vol conèixer la relació que mantenia amb els companys del DERT i si mantenia alguna incompatibilitat, per denúncies de presumptes maltractaments, amb funcionaris d’aquest departament especial.

El síndic exposa en un comunicat que ja ha contactat amb la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, per obtenir una primera informació sobre el cas, que s'abordarà amb més profunditat quan la institució rebi tota la informació sol·licitada.