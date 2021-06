Un reclús ha mort aquest diumenge, 27 de juny, a la presó del Puig de les Basses de Figueres com a conseqüència d'un incendi provocat a la seva cel·la per un altre intern, segons han confirmat a El Periódico fonts penitenciàries. La víctima mortal, d'origen marroquí i nacionalitzat espanyol, complia una condemna de més de 13 anys per robatoris amb violència.

El sinsitre s'ha produït pels volts d'un quart de tres, quan un altre pres s'ha apropat a l'habitacle on es trobaven la víctima i un altre intern i ha provocat el foc. Després, un d'ells ha cremat la cel·la de l'autor del primer incendi. Els professionals de vigilància del centre penitenciari han intervingut ràpidament i han rescatat els presos. Un d'ells ha mort i els altres han patit ferides.

El foc ha origina una gran fumarada i dos funcionaris de la presó han resultat ferits per la inhalació de fum. Els dos empleats públics han estat traslladats a l'Hospital de Figueres, mentre que dos dels interns que han protagonitzat l'incident han estat conduïts a un centre sanitari de Palamós.

Un d'aquests presos ferits és de nacionalitat marroquina i compleix una condemna per robatori amb violència de més de 16 anys. L'altre, de nacionalitat algeriana, està penat amb més de 12 anys de presó per delictes de robatoris amb violència i intimidació. Els tres interns que segons sembla han provocat l'incendi es trobaven al Departament Especial de Règim Tancat de la presó de Figueres.

La comitiva judicial s'ha desplaçat fins al centre penitenciari per a l'aixecament del cadàver.