Un ciutadà afganès de 43 anys va viatjar des d'una ciutat d'Itàlia fins a la Jonquera amagat entre la càrrega d'un camió de matrícula espanyola. A la Jonquera, la seva aventura d'intentar arribar fins a Madrid com a polissó clandestí, com havia previst, va quedar frustrada, perquè el conductor del vehicle el va descobrir al remolc, aquest dissabte, 26 de juny. El camioner, en una aturada a la Jonquera, va escoltar sorolls darrere el vehicle i va sospitar que hi podria haver algú a dins. Per això, va decidir anar a avisar la Policia Local.

Els agents van fer les comprovacions adients i van veure que, efectivament, hi havia un home enmig dels bidons metàl·lics que es transportaven al remolc. El polissó es trobava aparentment bé de salut i va declinar ser atès pels sanitaris del CAP. Va dir que va pujar al camió a Itàlia i que li hauria agradat arribar fins a Madrid. Els policies locals van acompanyar l'home fins a la comissaria del Cos Nacional de Policia i van lliurar-lo a la Unitat d'Estrangeria.