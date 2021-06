Aquest dissabte 26 de juny, els veïns de l'avinguda Europa d'Empuriabrava, al sector salins, tocant al passeig marítim, s'han despertat amb quatre vehicles calcinats, tres turismes i una furgoneta. També s'ha vist afectada una motocicleta, un altre turisme i part d'una façana, a causa de la calor.

La Policia Local d'Empuriabrava ha donat l'avís al cos Bombers a les 2.15 h de la matinada, i 5 dotacions de bombers s'han traslladat al lloc dels fets per apagar l'incendi. El foc s'ha extingit sense problemes, i no hi ha hagut ferits. Se sospita que hagi pogut ser un incendi presumptament provocat.