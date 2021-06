El Síndic ha anunciat aquest divendres que investiga la mort de John McAfee a Brians II i per això demana a la Secretaria General de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, del Departament de Justícia, que l'informi "al més aviat possible" sobre les circumstàncies que han envoltat aquests fets i de les mesures preses. El cos de l’intern va ser trobat pels funcionaris del centre penitenciari el passat dimecres, 23 de juny.

Paral·lelament, també ha obert una actuació d’ofici per l’agressió homòfoba que va tenir lloc la nit de Sant Joan al barri de Gràcia de la ciutat de Barcelona. Dues persones van resultar atacades per raó d’orientació sexual, les quals van haver de ser traslladades a l’hospital per contusions.

El Síndic destaca que s'ha detectat un increment de casos de violència homòfoba i d'incidències motivades per LGTBI-fòbia a Catalunya. El Pla d’igualtat de gènere del Síndic estableix el compromís d’incoar actuacions d’ofici en els casos d’agressions físiques LGBTI-fòbiques. I, en aquest marc, el Síndic ja ha obert 12 actuacions per agressions homòfobes, físiques o verbals, a Catalunya des de principis de l’any 2020.Amb relació al cas concret, el Síndic s’ha adreçat a la Direcció General de la Policia, a la Direcció General d’Igualtat i a l’Ajuntament de Barcelona per demanar informació sobre els fets ocorreguts.