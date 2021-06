La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut dues persones per transportar 5,1 quilos de cabdells de marihuana.

Es tracta de dos ciutadans francesos de 32 i 35 anys, a qui s'acusa d'un presumpte delicte de tràfic de drogues. A banda, el conductor que anava droga, esà denunciat administrativament per anar sota els efectes de les substàncies estupefaents.

Se'ls va enxampar ahir a la Ronda Sud durant un control establert en el marc de la campanya de drogo-alcoholèmia que realitza el cos policial i que està coordinada pel Servei Català de Trànsit.

Durant l'escorcoll del vehicle a banda de trobar la droga al maleter del vehicle, els agents també van trobar material per a la seva distribució com per exemple bosses per embassar al buit de diferents mesures.

A banda, durant l’escorcoll dels dos ocupants del vehicle, els va trobar 2.185 euros fraccionats, majoritàriament en bitllets de 50 euros. I a un d’ells diverses targetes bancàries de procedència desconeguda.

Positiu en cànnabis

A banda, els agents van sotmetre el conductor a la prova de drogues i alcohol. Va donar positiu en drogues, concretament en THC, cànnabis. Per aquest motiu, els agents de la Guàrdia Urbana el van denunciar administrativament. Per altra banda, en el moment dels fets no els va mostrar cap permís de conduir i segons la policia, queda pendent comprovar si disposa de permís B en vigor.