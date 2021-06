El telèfon 112 ha rebut 5.217 trucades fins a les vuit d'aquest dijous al matí per 2.566 incidents relacionats amb la revetlla de Sant Joan. Segons detalla Protecció Civil, la majoria de les trucades s'han fet des de l'àrea metropolitana de Barcelona per incendis diversos. Per comarques, la que ha necessitat més atenció ha estat la del Barcelonès, amb 2.505 trucades, seguida del Vallès Occidental, amb 512; el Maresme, amb 421, i el Baix Llobregat, amb 395. Per municipis, Barcelona és on s'han registrat més incidents, amb 1.939 trucades, seguida de Badalona, amb 234, i l'Hospitalet de Llobregat, amb 225.