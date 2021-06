A quarts de set d'aquesta matinada, diverses dotacions de la Policia Local de Castelló d'Empúries han hagut de desallotjar els participants d'una festa multutudinària que havia reunit més de cent vehicles a la platja de la Rubina, dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. La trobada comptava amb la participació d'un DJ. Alguns dels participants han deixat mostres del seu incivisme omplint l'espai amb deixalles, sobretot ampolles de plàstic i de vidre. Els serveis municipals han actuat amb posterioritat per a netejar l'espai i deixar-lo a punt per a l'arribada dels banyistes d'aquest dia de Sant Joan, ja que la platja de la Rubina és una de les més utilitzades per la gent de la comarca i els turistes. La presència d'ampolles de vidre també representava un perill en un espai com aquest.