Un presumpte segrest perpetrat deu anys enrere per amenaçar i coaccionar la víctima perquè pagués un deute va arribar ahir a judici. La secció tercera de l’Audiència de Girona va començar ahir la vista d’un procediment que ha patit errors processals durant la seva instrucció i que va estar a punt de suspendre’s.

Els fets que van començar a jutjar-se ahir es remunten a l’11 de novembre de 2010 entre quarts de deu i de dotze de la nit a Vilafant. Segons relata l’acusació particular, una furgoneta conduïda per quatre homes va parar-se davant d’un bar del municipi i va parar-se davant del cotxe on hi havia la víctima. Juntament amb més persones que no han estat identificades, «els processats van llançar-se damunt la víctima vestits de policia i amb pistoles, manilles i plaques identificatives i van cridar ‘policia!’». Després de treure’l per la força del vehicle on era, «van llançar-lo a terra, el van colpejar i el van introduir dins la furgoneta, on li van tapar el rostre amb una caputxa». El viatge va durar uns 40 minuts, fins que van arribar a Beuda. «El van introduir en un magatzem, el van despullar i van colpejar-lo», utilitzant una motoserra, subratlla l’escrit d’acusació. A més, li van dir a la víctima que «volem els diners», i «sabem que tens molts diners». Li haurien sostret 700 euros i el mòbil.

El 8 de desembre del mateix any, diversos individus d’entre els quals hi hauria un dels acusats, el van amenaçar de mort al taller que regentava si no els pagava 50.000 euros.

Interrogatori «interminable»

En el judici, les parts van fer un ampli interrogatori a la víctima, que al llarg del procediment ha donat versions contradictòries del que va passar. Això, segons l’afectat, es deu al fet que quan va patir el segrest «em van deixar mig mort i no estava conscient del que em passava». Amb tot, aquest canvi de detalls, noms i fets va dur el fiscal a no presentar càrrecs contra els quatre acusats, assegurant que «els fets han quedat desvirtuats durant la fase d’instrucció». Així, era freqüent que durant l’interrogatori els lletrats iniciessin les preguntes dient «és que resulta que vostè abans havia declarat...». Pràcticament cap frase del que va dir la víctima va salvar-se d’alguna contradicció assenyalada per les defenses o la fiscalia.

A més, el tribunal va haver de cridar l’atenció a totes les parts múltiples vegades perquè en comptes de fer preguntes als testimonis, llegien les declaracions per assenyalar contradiccions.

Errors de procediment

D’entrada, es va incoar amb una qualificació jurídica que després va canviar fins a dues vegades, afectant les penes que les acusacions podien demanar. Finalment, el jutge d’instrucció va acordar a través d’una interlocutòria obrir judici oral amb el procediment abreujat, que limitava als 6 anys les penes màximes que es podien demanar als processats. De fet, el lletrat de la víctima va indicar que durant la fase de conclusions modificarà el seu escrit per adequar les penes al tipus penal, i demanarà el màxim permès per detenció il·legal, i no segrest. Avui declararan els acusats.