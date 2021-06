Els corrents que generava l'onatge d'aquest divendres a la costa han estat a punt de provocar dos ofegaments a la platja de Santa Margarida de Roses. Cap a mitja tarda, els serveis d'emergència han estat alertats que un home de 35 anys no podia sortir de l'aigua després d'haver-hi entrat, amb un altre company. El primer agent de la Policia Local en arribar al lloc dels fets va anar a socórrer'l i ambdós van tenir molts problemes per a tornar a la vora, fins al punt de patir símptomes d'ofegament per l'esforç que van haver de fer per a no enfonsar-se. En el rescat dels dos homes també hi van participar els cambrers del restaurant La Tagliatella, resolent la situació d'un d'ells. Els Bombers i el SEM van atendre els afectats. El banyista va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta i l'agent al CAP de Roses. El primer tinent d'alcalde i regidor de Seguretat, Joan Plana, ha destacat "la solidaritat ciutadana dels participants en el rescat i, molt especialment, la del policia local que es va jugar la vida per salvar-ne una altra".