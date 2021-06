L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat que s'enfrontava a 15 anys de presó per violar la parella amb un desodorant i causar-li lesions a Figueres el 30 de setembre del 2017. La sentència conclou que "no ha quedat acreditat que el tub de desodorant fos introduït per l'anus de la víctima de manera inconsentida ni fora d'un joc sexual acordat pels dos". El tribunal recull la declaració del cirurgià que li va haver d'extreure el desodorant a la dona i que al judici va dir que "si s'hagués tractat d'una introducció forçada i contra el desig de la víctima, necessàriament haurien hagut d'aparèixer lesions". Unes ferides, però, que no li van detectar. La sentència no és ferma i es pot recórrer al TSJC.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, recull que el processat i la víctima van mantenir una relació de parella durant uns deu mesos, entre maig del 2017 i febrer del 2018. Cap a les dotze del migdia del 30 de setembre del 2017, la dona va anar al pis de la seva parella, a Figueres. El tribunal conclou que "van decidir mantenir relacions de sexuals de manera lliure i voluntària" i "en el transcurs" del sexe l'acusat li va introduir un tub de desodorant per l'anus a la víctima. Quan el van intentar retirar, "no va poder ser tret de l'orifici".

La sentència exposa que, per això, tots dos van anar a urgències a l'hospital de Figueres on finalment li van poder extreure l'objecte amb sedació total al quiròfan. El tribunal subratlla que, de la prova practicada al judici, no ha quedat acreditat que l'acusat lligués la víctima al llit contra la seva voluntat ni que li introduís el desodorant "de manera inconsentida". La sentència exposa que, per contra, la declaració del cirurgià que va intervenir la víctima i les converses de whatsapp que va mantenir la parella aquell dia després d'anar a l'hospital avalen la declaració del processat, defensat pel lletrat Joan Ramon Puig, que va assegurar que va ser un "joc sexual" acordat entre els dos.

L'Audiència indica que no es poden interpretar els fets sota "els valors d'una moral tradicional determinada" que facin sospitar que es tracti d'un delicte: "Cadascú és molt llibre d'introduir-se o permetre que li introdueixin tot tipus d'objectes dins el joc sexual lliure i consentit, sense que això hagi de cridar especialment l'atenció". "El problema essencial radica en si la penetració anal amb l'objecte va ser o no consentida", exposa l'Audiència que assenyala que no existeixen "elements que corroborin" que va ser una agressió sexual. La sentència assenyala que el cirurgià que va intervenir la víctima va dir al judici que una introducció forçada del desodorant hauria hagut de provocar lesions i que no en tenia: "Va considerar que va ser voluntari perquè sinó les lesions haurien estat evidents".

L'Audiència també posa el focus en la conversa per whatsapp que van mantenir acusat i víctima just després d'anar a l'hospital, on la dona li agraïa com s'havia portat amb ella, i un 'selfie' on apareixen els dos "somrient" al box d'urgències: "Ni la fotografia ni la conversa són els millors exemples per representar l'estat de la víctima després de patir una agressió sexual bestial i brutal. Al contrari, representen una certa situació de normalitat en la relació personal entre els dos, incompatible o difícilment encaixable amb la versió del forçament". "Per tot això exposat, i sense estendre'ns més d'allò necessari per no furgar innecessàriament en les incoherències i contradiccions de la presumpta víctima, entenem que la sentència no pot ser sinó absolutòria", conclou el tribunal.

L'absolen d'un delicte d'agressió sexual amb introducció d'objecte, un delicte de lesions agreujades per parentiu i un delicte lleu d'injúries dels quals l'acusaven la fiscalia i l'acusació particular. La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs al TSJC.